إليسا توجه رسالة للشعب الجزائري في ذكرى عيد الاستقلال الـ 62

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إليسا، رسالة للشعب الجزائري احتفالا بذكرى عيد الاستقلال الـ 62.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "إكس": "بمناسبة عيد استقلال الجزائر.. كل سنة والجزائر حرة وعزيزة.. كل سنة والجزائر بخير".

ويمثل عيد استقلال الجزائر لشعبها رمزا للوحدة الوطنية والفخر بالتاريخ والنضال.

يذكر أن، إليسا طرحت مؤخرا عبر المنصات الموسيقية الرقمية أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "أنا سكّتين" والذي تعاونت فيه مع شركة روتانا، وضم الألبوم 12 أغنية.

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