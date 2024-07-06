أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز داخل الجيم..والجمهور: "خسيتي وبقيتي قمرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، صورة لها من داخل صالة الجيم.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب الجمهور.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على صورتها، كالتالي: "صباح الورد والفل والياسمين على عيونك يا أجمل ياسمين" ، "متربعة على عرش القلب" ، "أجمل ياسمين في الدنيا" ، "ما شاء الله كملي في الرياضة مدى الحياة" ، "والله خسيتي وبقيتي قمرين" ، "الله أكبر من عيون الناس" ، "وحش الكون" ، "يا رايق".

وكانت ياسمين عبدالعزيز أعلنت مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعاقدها على مسلسل ضمن دراما رمضان المقبل 2025 من إنتاج شركة سينرجي.

وغابت عن المشاركة في دراما رمضان 2024، وقدمت مسلسل "ضرب نار" في رمضان 2023، وشاركها البطولة أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل، ومن إخراج مصطفى فكري.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي عبر حسابها في موقع "إنستجرام" يوم 16 يناير 2024، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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