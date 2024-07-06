أنباء عن خلاف جديد بين شيرين وحسام حبيب وتحريرها محضرا ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الدقائق الماضية، حول تحرير المطربة شيرين عبد الوهاب محضرا ضد طليقها المطرب حسام حبيب، بتهمة التعدي عليها بالضرب داخل فيلا بالتجمع الخامس.

وحاول موقع "الخليج 365" التواصل مع شيرين وحسام وياسر قنطوش محامي شيرين لمعرفة حقيقة الأمر ومدى صحته إلا أنهم لم يستجيبوا للرد على هاتفهم وتوضيح الحقيقة للرأي العام.

الجدير بالذكر أن هناك خلافات قائمة بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب قبل وبعد انفصالهما، وكشفت "شيرين" في تصريحات سابقة مع الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل جديدة حول حلاقة شعرها في يوليو 2022 بأن هناك خلاف نشب بينها وبين حسام حبيب ودخولها لحالة نفسية سيئة بسببه، وقامت "شيرين" بالاعتذار لجمهورها وعن محاولتها تجميل صورة "حسام حبيب" لكنه تسبب لها في العديد من المشاكل النفسية وتدهور علاقتها مع عائلتها.