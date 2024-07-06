بعد أنباء تحريرها محضر ضده.. أزمات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب لا تنتهي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

من جديدة تعود أزمات المطربة شيرين عبدالوهاب للسيطرة على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت المتعلقة بخلافات مع أسرتها أو مع الشركات التي تتعامل معها على المستوى الفني.

وشهد اليوم السبت 6 يوليو، تداول أنباء عن وقوع خلاف جديد بين شيرين وحسام، وصل إلى حد تحريرها محضر ضده، ليكون حلقة جديدة في مسلسل الأزمات التي لا تنتهي، وبمحاولة التواصل مع محامي الأولى لم يرد على هاتفه للنفي أو التأكيد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الخلافات التي وقعت بين الاثنين، خلال الارتباط والانفصال.

زواج شيرين من حسام شهد العديد من الأزمات والخلافات، وكذلك الشائعات والتصريحات المتضاربة، وأعلنا انفصالهما لأول مرة في شهر نوفمبر عام 2021 وأكدت هي الخبر في شهر ديسمبر من خلال بيان رسمي نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الانفصال تم في هدوء ولا وجود لخلافات بينهما.

شيرين فاجئت جمهورها ومتابعيها مرة أخرى بإعلان كتب كتابها على طليقها الفنان حسام حبيب من خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، وعودتهما وعلقت قائلة: "أعتذر لحسام وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة"، مؤكدة أن حسام كان ولا يزال "حب حياتها" وقالت إنه عرض عليها الزواج مجددًا فوافقت.

وعلى الجانب الآخر تحدث "حسام" وأكد على حبه لـ "شيرين" وعن حزنه لما يحدث لها في الفترة الأخيرة وأنها هي من أقنعته بالعودة.

لتعود شيرين وتثير الجدل مجددًا عندما كشفت عن حلاقة شعرها في يوليو 2022 في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وان هناك خلاف نشب بينها وبين حسام حبيب ودخولها لحالة نفسية سيئة بسببه، وقامت بالاعتذار لجمهورها وعن محاولتها تجميل صورة حسام حبيب لكنه تسبب لها في العديد من المشاكل النفسية وتدهور علاقتها مع عائلتها.

كما أدلت شيرين بالعديد من التصريحات التي كشفت خلالها عن ممارسته العنف ضدها إلى حد ضربها.

وانفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد انتشار أخبار تؤكد وجود خلاف بينهما ومغادرتها المملكة العربية السعودية من دونه عقب مشاركتها في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وأكد الإعلامي عمرو أديب خبر الانفصال بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات عبر برنامجه "الحكاية" وتواصله مع الفنانة شيرين عبدالوهاب للوقوف على صحة الأخبار المتداولة عن انفصالها، وأكدت له ما تم تداوله، مشيرة إلا أن الانفصال تم في إطار متحضر.