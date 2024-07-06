شكرا لقرائتكم خبر عن وجعت قلوبنا.. نجوم الفن ينعون الراحل أحمد رفعت بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر أحمد رفعت الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، فلقد نعاه الفنان رامى صبرى على صفحته وكتب رامي صبري، عبر ستوري من خلال صفحته الشخصية على "إنستجرام": لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله، كما نعى الفنان شيكو وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: شوفته مرة واحدة في حياتي وكان لذيذ أوي الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك وكل حبايبك الفاتحة".

بوست شيكو



بوست بسنت شوقى بوست بسنت شوقى

أيضًا نعتته الفنانة بسنت شوقى حيث كتبت على ستورى صفحتها بموقع التواصل إنستجرام: لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويصبر كل حبايبه".

كما كتب عمر كمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لاحول ولاقوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة اللاعب أحمد رفعت البقاء لله ربنا يرحمك يارب ويجعل شبابك في الجنة ونعيمها يابني ربنا يرحمك بجد حزين من كل قلبي عليك بس هتبقى في مكان احسن وهتبقى عند إلى أحن وأطيب من أي حد في الجنة باذن الله يارب".