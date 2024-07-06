شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يفتتح حفلات مهرجان العلمين.. وويجز فى الختام والان مع تفاصيل الخبر

تحضيرات كبيرة من الآن حتى انطلاق مهرجان العلمين في دورته الثانية، والتي تشهد العديد من الأنشطة الفنية والرياضية وغيرها، حيث ينطلق أولى فعالياته يوم 11 من شهر يوليو الجاري، وينتهي يوم 30 أغسطس من شهر أغسطس المقبل.

ويفتتح حفل مهرجان العلمين الكينج محمد منير يوم 12 يوليو والذى يشهد عددًا من المفاجآت كما صرح لـ"الخليج 365"، خاصة أنه يعتز بذلك المهرجان بعد نجاح حفله في العام الماضى، والذى رفع شعار كامل العدد، ويحيي كاظم الساهر يوم 18 يوليو كما يقدم تامر حسنى حفلاً غنائيًا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربى هانى شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس ورامى جمال يوم 2 أغسطس.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت حفله يوم 2 أغسطس بينما يحيى عمرو دياب حفله يوم 9 أغسطس وحمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس ومسار إجبارى حفله يوم 16 أغسطس، كما تحيى سعاد ماسى حفلها يوم 16 أغسطس أما فريق كايروكى فيقدم حفله يوم 23 أغسطس بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 أغسطس المقبل.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.