شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أولى حلقات برنامج "الساعة 6" على الحياة للإعلامية عزة مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

البرنامج يعرض في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة الحياة، وذلك من يوم السبت حتى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

كما يتناول البرنامج طرح كل القضايا التي تحظى باهتمام المشاهد في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشأن العام من خلال عرض الأخبار والفقرات بشكل بسيط وسلس لتوضيح وعرض المعلومات والحقائق بحيادية وموضوعية، كما اعتادت مقدمة البرنامج التى تمتلك مسيرة طويلة من العمل الإعلامي نجحت فيها أن تكون من أهم المذيعات التى تحظى بأسلوب مميز فى الحوار واستعراض ما يحصل على الساحة.