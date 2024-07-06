شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين عن رد فعل أبنائها بعد زواجها: قالولي من حقك يا ماما تعيشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة صابرين للمرة الأولى بشأن زواجها مؤخرًا خلال برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى بقولها: "أنا طول عمري بحترم نفسى، ولازم أفكر قبل ما أمشى أي خطوة في حياتى، علشان كده في خطوة زواجي الأخير حبيت إن الأمور تمشى بشكل طبيعى، وما تاخدش أكبر من حجمها".

وأضافت صابرين: "علشان كده كنت حابة إني ما أعلنش فجأة وإن الأمر ياخد مساره الطبيعى، وبخصوص أبنائى فهم قالولي من حقك يا ماما إنك تعيشى".

هذا وشاركت الفنانة صابرين خلال دراما رمضان الماضى عبر مسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.