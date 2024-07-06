شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب العمر.. علاء مرسي يثني على صديقه الكينج محمد منير بصورة لهما والان مع تفاصيل الخبر

وصف الفنان علاء مرسى، صديقه المطرب والفنان الكبير محمد منير، بأنه صاحب العمر وأيضا صاحب إبداع، حيث نشر صورة مع الكينج عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "محمد منير صاحب العمر".



علاء مرسي مع الكينج منير

يشار إلى أن الفنان علاء مرسى، احتفل بعقد قران ابنته، في جو احتفالي مبهج بحضور العديد من نجوم الفن منهم محمد هنيدي ومحمد إمام ومحمود عبد المغنى وسليمان عيد وحمادة هلال وأشرف زكى وبيومى فؤاد ومحمد محمود وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامى وشريف باهر وغيرهم.

فيما يفتتح الكينج محمد منير، حفل مهرجان العلمين يوم 12 يوليو والذى يشهد عددًا من المفاجآت كما صرح لـ"الخليج 365"، خاصة أنه يعتز بذلك المهرجان بعد نجاح حفله في العام الماضى والذى رفع شعار كامل العدد.

وشارك الفنان علاء مرسى في موسم رمضان الماضى بمسلسل عتبات البهجة وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.