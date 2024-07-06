فن ومشاهير

في التاسع من يوليو .. 3 مطربات في مهمة رسمية بفرنسا

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ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية السفارة المصرية في فرنسا، تقام إحتفالية بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الفرنسية والعيد القومي المصري يوم 9 يوليو في باريس.

وستضم الاحتفالية ستضم العديد من الفعاليات بحضور مسئولين حكوميين، نواب من البرلمان الفرنسي،ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام،والشخصيات العامة الفرنسية، فضلا عن السفراء الأجانب المعتمدين لدى فرنسا أو لدى المنظمات الدولية في باريس، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية. 

ستشارك في هذة الاحتفالية النجمات مروة ناجي وريهام عبد الحكيم عن طريق إحياء ذكري كوكب الشرق أم كلثوم علي مسرح "غافو"، وظهور خاص للسوبرانو العالمية أميرة سليم، خاصة وأنه يتم هذا العام الاحتفال بمرور 100 عام على بداية أم كلثوم الفنية، الحفل تنظمه مؤسسة مرآة للثقافة والفنون.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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