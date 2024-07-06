عمرو كمال ينعيي اللاعب أحمد رفعت: ربنا يجعل شبابك في الجنة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مطرب المهرجانات عمر كمال عن حزنه العميق لوفاة اللاعب أحمد رفعت الذي توفي عن عمر يناهز 30 عامًا.

كتب كمال في نعيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون وفاة اللاعب أحمد رفعت، البقاء لله. ربنا يرحمك يا رب."

وأضاف كمال عبر حسابه على فيسبوك: "ربنا يجعل شبابك في الجنة ونعيمها يا ابني. ربنا يرحمك، بجد حزين من كل قلبي عليك، بس هتبقى في مكان أحسن، وهتبقى عند اللي أحن وأطيب من أي حد في الجنة بإذن الله.

وفاة أحمد رفعت

توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، عن عمر يناهز 31 عامًا، مخلفًا حزناً عميقاً في الوسط الرياضي.

وفاة رفعت جاءت بعد مرور 117 يومًا على تعرضه لأزمة صحية خلال مباراة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي، حيث توقفت عضلة قلبه وتم إسعافه على الفور، لكنه فقد الوعي لعدة أيام قبل أن يستعيده.

وفاة أحمد رفعت

وفاة أحمد رفعت

أحمد رفعت، الذي برز منذ كان لاعبًا في منتخب مصر للشباب، لم يتمكن من تحقيق أحلامه الكبيرة، رغم اقترابه منها بشكل كبير.

كان رفعت جناحًا موهوبًا يتميز بمهاراته في تسديد الضربات الثابتة وإرسال العرضيات، واشتهر بشخصيته القوية وصراحته.

وفاة أحمد رفعت

وصف باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، زميله أحمد رفعت بأنه "صاحب شخصية" عند انضمامه للفريق الأبيض قادمًا من إنبي.

أما إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، فأطلق عليه لقب "العقرب" نظرًا لموهبته الفذة، حيث كان قد استقطبه من الأهلي في عام 2008.