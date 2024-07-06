عمر عبدالحليم ينتهي من كتابة فيلم "الغواصة"

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي المؤلف عمر عبدالحليم، من كتابة فيلمه السينمائي الجديد "الغواصة - argon”، وذلك بعد نجاحه مؤخراً بتقديم الفيلم السينمائي "السرب" الذي عرض في السينمات مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا وقام ببطولته النجم أحمد السقا.

وقال المؤلف عمر عبدالحليم، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، انه انتهي من كتابة الفيلم بالكامل، مشيرا الي انه تم إنجاز بعض المعاينات الخاصة بأماكن التصوير، داخل مصر وخارجها، مؤكدا ان العمل جديد من نوعه علي السينما المصرية والعربية.

وأكد عمر عبدالحليم، ان قصة الفيلم مختلفة تماماً، وتحكي أحداثه عن عالم آثار يبحث عن كنز مصري فرعوني ضائع، في غواصة نازية غارقة من الحرب العالمية الثانية وتأخذ رحلة البحث عن الكنز الي العديد من المفاجآت، مضيفا انه تم التعاقد علي العمل مؤخراً بعد أن تم إجازته من الرقابة والمصنفات الفنية وتم الإتفاق علي التصوير في عدة دول أوروبية كما تم معاينة عدد من الغواصات الحقيقة للاستعانة بها في تصوير الفيلم.

واختتم عمر عبدالحليم، حديثه مؤكدا انه تم الإتفاق مع فريق من المختصين الأجانب في مجال السينما للمشاركة في العمل، مؤكداً انه خلال ايام قليلة سوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل العمل خاصة الأبطال المشاركين.

آخر أعمال عمر عبدالحليم

يذكر أن آخر أعمال المؤلف عمر عبدالحليم، هو فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.