نبيل الحلفاوي يثير الجدل بتعليق صادم على وفاة أحمد رفعت (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الفنان نبيل الحلفاوي جدلاً واسعاً بتعليق ناري له، حول وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، نتيجة الضغوط التي تعرض لها مؤخرا من شخص لم يكشف عن اسمه.

نشر نبيل الحلفاوي تغريدة له عبر موقع اكس، قائلاً: "ويا ترى الضغوط دي هيكون إيه هدفها؟ ضغوط للموافقة على الانتقال لناد معين أم لمنعه من الانتقال لناد معين؟".

أضاف نبيل الحلفاوي: "عموما أرجح أنها ستنكشف بشكل أو آخر، فقط علينا أن نحذر ممن ينتهزون الفرصة لتلفيق التهم".

أحمد رفعت

ولم يكتف نبيل الحلفاوي بتغريدته السابقة، فتبعها بتغريدة أخرى للرد على التفاعلات على التغريدة الأولى حول وفاة أحمد رفعت.

وعلق نبيل الحلفاوي، في تغريدته الثانية: "الحقيقة صعب إني اكتب مع كل بوست مذكرة تفسيرية.. صعب إني افترض عدم توفر الحد الأدني من الفهم عند من يقرا.. وبعدين إنت إيه اللي مزعلك من التحذير وعاوز تستبدله؟ ".

أحمد رفعت

وفاة أحمد رفعت

توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، عن عمر يناهز 31 عامًا، مما خلف حزناً عميقاً في الوسط الرياضي.

جاءت وفاة رفعت بعد 117 يوماً من تعرضه لأزمة صحية خلال مباراة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي، حيث توقفت عضلة قلبه وتم إسعافه على الفور، لكنه فقد الوعي لعدة أيام قبل أن يستعيده.

أحمد رفعت، الذي تألق منذ أن كان لاعبًا في منتخب مصر للشباب، لم يتمكن من تحقيق أحلامه الكبيرة، رغم اقترابه منها بشكل كبير.

أحمد رفعت

كان رفعت جناحًا موهوبًا يتميز بمهاراته في تسديد الضربات الثابتة وإرسال العرضيات، واشتهر بشخصيته القوية وصراحته.

وصف باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، زميله أحمد رفعت بأنه "صاحب شخصية" عند انضمامه للفريق الأبيض قادمًا من إنبي.

أما إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، فأطلق عليه لقب "العقرب" نظرًا لموهبته الفذة، حيث كان قد استقطبه من الأهلي في عام 2008.