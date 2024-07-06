حاتم صلاح ينعي اللاعب أحمد رفعت بعد وفاته المفاجئة

ياسر رشاد - القاهرة - قام الفنان حاتم صلاح بنعي اللاعب أحمد رفعت، جناح فريق مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

نشر حاتم صلاح صورة لأحمد رفعت على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وكتب: "لا إله إلا الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله وأحباءه، ويحسن ختامنا جميعاً. وفاة الكابتن أحمد رفعت."

وفاة أحمد رفعت

وفاة أحمد رفعت

توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، عن عمر يناهز 31 عامًا، مخلفًا حزناً عميقاً في الوسط الرياضي.

وفاة رفعت جاءت بعد مرور 117 يومًا على تعرضه لأزمة صحية خلال مباراة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي، حيث توقفت عضلة قلبه وتم إسعافه على الفور، لكنه فقد الوعي لعدة أيام قبل أن يستعيده.

أحمد رفعت، الذي برز منذ كان لاعبًا في منتخب مصر للشباب، لم يتمكن من تحقيق أحلامه الكبيرة، رغم اقترابه منها بشكل كبير.

وفاة أحمد رفعت

كان رفعت جناحًا موهوبًا يتميز بمهاراته في تسديد الضربات الثابتة وإرسال العرضيات، واشتهر بشخصيته القوية وصراحته.

وصف باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، زميله أحمد رفعت بأنه "صاحب شخصية" عند انضمامه للفريق الأبيض قادمًا من إنبي.

وفاة أحمد رفعت

أما إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، فأطلق عليه لقب "العقرب" نظرًا لموهبته الفذة، حيث كان قد استقطبه من الأهلي في عام 2008.