وفاة أحمد رفعت|رامي صبري ينعى لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - نعى رامي صبري، لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد رفعت الذي وافته المنية صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

كتب رامي صبري في ستوري: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله". كما نعى الفنان شيكو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلاً: "شوفته مرة واحدة في حياتي وكان لذيذ أوي، الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك وكل حبايبك، الفاتحة".

وفاة أحمد رفعت

توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، عن عمر يناهز 31 عامًا، مما خلف حزناً عميقاً في الوسط الرياضي.

وفاة أحمد رفعت

جاءت وفاة رفعت بعد 117 يوماً من تعرضه لأزمة صحية خلال مباراة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي، حيث توقفت عضلة قلبه وتم إسعافه على الفور، لكنه فقد الوعي لعدة أيام قبل أن يستعيده.

أحمد رفعت، الذي تألق منذ أن كان لاعبًا في منتخب مصر للشباب، لم يتمكن من تحقيق أحلامه الكبيرة، رغم اقترابه منها بشكل كبير.

وفاة أحمد رفعت

كان رفعت جناحًا موهوبًا يتميز بمهاراته في تسديد الضربات الثابتة وإرسال العرضيات، واشتهر بشخصيته القوية وصراحته.

وصف باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، زميله أحمد رفعت بأنه "صاحب شخصية" عند انضمامه للفريق الأبيض قادمًا من إنبي.

أما إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، فأطلق عليه لقب "العقرب" نظرًا لموهبته الفذة، حيث كان قد استقطبه من الأهلي في عام 2008.