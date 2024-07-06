شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح ضيف منى الشاذلى فى مهرجان العلمين 11 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان العلمين عن بوستر وموعد حلقة مدحت صالح مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" التى ستقدمها بحضور الجمهور فى مدينة العلمين الجديدة الخميس 11 يوليو الجارى.

وستتضمن الحلقة باقة مميزة من أشهر أغانى النجم مدحت صالح، إضافة لغنائه مجموعة من الأغاني لنجوم الزمن الجميل، كما ستشهد الحلقة العديد من أسرار التي يرويها ويتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر.

ويفتتح حفل مهرجان العلمين الكينج محمد منير يوم 12 يوليو والذى يشهد عددًا من المفاجآت كما صرح لـ"الخليج 365"، خاصة أنه يعتز بذلك المهرجان بعد نجاح حفله العام الماضى، والذى رفع شعار كامل العدد، ويحيي كاظم الساهر حفلا 18 يوليو، كما يقدم تامر حسنى حفلاً غنائيًا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربى هانى شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس ورامى جمال يوم 2 أغسطس.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت حفله 2 أغسطس، بينما يحيى عمرو دياب حفله يوم 9 أغسطس وحمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس ومسار إجبارى حفله يوم 16 أغسطس، كما تحيى سعاد ماسى حفلها يوم 16 أغسطس أما فريق كايروكى فيقدم حفله يوم 23 أغسطس بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 أغسطس المقبل.

وقرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية من المهرجان لدعم أهلنا في فلسطين، وهذا يعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم فلسطين.

ويشهد مهرجان العلمين فى دروته الثانية، عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية وغيرها، حيث يضم المهرجان تخت مظلته مهرجان للموسيقى والغناء ومهرجان للطعام ومهرجان للرياضة اضافة إلى مهرجان نبته للطفل.