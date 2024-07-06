شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحيي ذكرى وفاة والدته: الله يرحمك ‏ويجمعني معاكي فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب حمادة هلال على إحياء ذكري وفاة والدته، ونشر صورة لها من داخل أروقة أحد المساجد، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "الله يرحمك يا أمي ‏ويجمعني معاكي فى الجنة، اسألكم الدعاء".

ورحلت والدة المطرب حمادة هلال في 7 يوليو 2020 بعد صراع مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى فى الأيام التي سبقت رحيلها وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق 7 يوليو.

وسبق وطلب هلال من جمهوره منذ ايام، الدعاء له بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث كتب حمادة هلال عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "اللهم رب الناس اذهب البأس اشفى أنت الشافى لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقمًا".

ويعانى حمادة هلال من بعض الآلام فى ظهره بعد عودته إلى القاهرة عقب تأدية فريضة الحج هذا العام، حيث نشر صورة مؤخراً من الأراضى المقدسة بصحبة الكاتب الصحفى أسامة أبو زيد.