أحمد فهمي ينعى اللاعب أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان أحمد فهمي، على نعى الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت الذي وافته المنية صباح اليوم إثر تدهور حالته الصحية.

أحمد رفعت

ونشر أحمد فهمي، عبر ستوري من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": " إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة أحمد رفعت

توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، عن عمر يناهز 31 عامًا، مما خلف حزناً عميقاً في الوسط الرياضي.

جاءت وفاة رفعت بعد 117 يوماً من تعرضه لأزمة صحية خلال مباراة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي، حيث توقفت عضلة قلبه وتم إسعافه على الفور، لكنه فقد الوعي لعدة أيام قبل أن يستعيده.

أحمد رفعت

أحمد رفعت، الذي تألق منذ أن كان لاعبًا في منتخب مصر للشباب، لم يتمكن من تحقيق أحلامه الكبيرة، رغم اقترابه منها بشكل كبير.

كان رفعت جناحًا موهوبًا يتميز بمهاراته في تسديد الضربات الثابتة وإرسال العرضيات، واشتهر بشخصيته القوية وصراحته.

أحمد رفعت

وصف باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، زميله أحمد رفعت بأنه "صاحب شخصية" عند انضمامه للفريق الأبيض قادمًا من إنبي.

أما إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، فأطلق عليه لقب "العقرب" نظرًا لموهبته الفذة، حيث كان قد استقطبه من الأهلي في عام 2008.