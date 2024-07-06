عمرو سلامة عن مشروع كاستينج: تجربة تشبه السحر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان عمرو سلامة عن سعادته بالمبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف شباب جدد من أصحاب المواهب الجديدة في التمثيل.

وأبدي عمرو سلامة سعادته بالتجربة، مشيرا إلى أنها تشبه السحر.

بنشتغل سنين من أجل لحظات السحر والإبداع خام

حيث نشر المخرج عمرو سلامة صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: بنشتغل سنين على أمل نشوف لحظات السحر، إبداع خام وخيال صادق يخليك تنسى الوقت والمكان وتنسى نفسك، حتى لو كان للحظة، وحبك للمشروع بيكون على قدر عدد اللحظات ديه فيه، وأنا بحب مشروع كاستنج، لهذه الأسباب.

وشارك المخرج عمرو سلامة جمهوره مؤخراً مجموعة صور له من كواليس تصوير مشروع كاستنج التي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الأعلانيه، وكتب: بدء تصوير "كاستينج"، مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار انسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصص حقيقية، بعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل.

وأضاف: شيء مؤلم أن ترى مواهب مميزة ورائعة ولكنها ليست الأنسب لنوعية الأدوار في المسلسل، بعتذر من قلبي لكل موهبة حقيقية ماعرفناش نضمها، في ناس كثير فعلا شوفناها ومتوقع لهم مستقبل كبير، ونأمل أن البرنامج يكون له مواسم أخرى والسنة الجاية الناس تقدم ثاني ونكمل اكتشاف مواهب ثانية لإن مصر ولادة وغنية بمواهبها.

وكان هنأ المخرج عمرو سلامة أسرة فيلم “رفعت عيني للسما” بعد حصوله على جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم وثائقي بمهرجان كان السينمائي.

ونشر عمرو سلامة بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام وعلق قائلًا: الاحتفاء والاحتفال والتقدير لصناع الفيلم التسجيلي (رفعت عيني للسما) واجب وطني بعد حصده جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي

وأضاف: عشان يكون أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة منذ تأسيس المهرجان .. دور المسؤولين في السينما والفن والثقافة لو من أهدافهم يعني تطوير الفن المصري والارتقاء به أنهم يكافئوا الأمثلة اللي زي ديه معنويا على الأقل.

وتابع: ونكسر نمط (لا كرامة لنبي في وطنه) اللي عايشها الفنانين اللي بيحققوا إنجازات عالمية ويتواجهوا في بلدهم إما بالإجحاف أو التجاهل.