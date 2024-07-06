تفاصيل وموعد حفل عامر التوني المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل للمولوية المصرية بقائدها عامر التوني، وذلك يوم السبت المقبل 29 يونيو على خشبة مسرح النهر في تمام الساعة الثامنة مساء، وسعر التذكرة 130 جنيه.

تفاصيل حفل عامر التوني



ومن المقرر أن يقدم عامر التوني، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد الصوفية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.



معلومات عن المولوية المصرية

يشار إلى أن تأسست المولوية المصرية، فى عام 1994 على يد منشدها عامر التوني، الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.