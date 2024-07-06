يوسف الشريف: مشاركتي عضو تحكيم في جوائز إيمي الدولية شرف كبير

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم يوسف الشريف عن مشاركته كعضو في لجنة تحكيم في نصف نهائي جوائز إيمي الدولية 2024، وذلك من خلال حسابه بموقع “X”.

حيث كتب يوسف الشريف قائلًا: "يسعدني أن أعلن أنني شاركت كعضو في لجنة تحكيم مسابقة جوائز إيمي الدولية لهذا العام.

وأبدي يوسف الشريف سعادته البالغة باختياره، حيث قال: "إنه لشرف كبير أن نساهم في اختيار أفضل البرامج التلفزيونية من جميع أنحاء العالم".

وضمت لجنة تحكيم نصف نهائي جوائز إيمي الدولية عددا آخر من الفنانين المصريين والعرب أبرزهم إياد نصار، درة، روجينا، أشرف زكي، ميساء مغربي، المخرج عادل أديب، هدى الإتربي وعددا آخر من المشاهير.

من المفترض أن يشارك يوسف الشريف بمسلسل «الراكون» في السباق الرمضاني القادم والذي يعد من تأليف إنجي علاء، وإخراج ماندو العدل.

كوفيد 25

وكانت أخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في رمضان 2021، والذي شارك في بطولته كل من: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

قصة كوفيد 25

وتدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين.. ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.