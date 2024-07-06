موقف طريف لـ فيفي عبده من الطائرة.. ما الحكاية ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الفنانة فيفي عبده لموقف محرج خلال تواجدها على متن إحدى الطائرات ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت فيفي عبده وهي تحمل مشروب يشبه عصير الطماطم وعلقت: "عاجل من الطيارة، اسكوز مي يا جماعة حبيت اتفزلك افتكرته عصير طماطم بس طلع بلادي ميري أو ماي جاد الحمد لله طلع من غير كحول".

فيفي عبده

وشاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو منذ أيام ظهرت خلاله وهي تقضي عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.



وكانت أشعلت النحمة فيفي عبده السوشبال ميديا بجلسة تصوير مثيرة وخارج المألوف، و ظهرت بشكل مختلف و بطريقة شعر جديدة و بملابس سوداء، و ملابس باللون " البينك"، وشاركت فيفى جمهورها بصور عبر حسابها على إنستجرام.

فيفي عبده

وتحرص فيفي عبده على التفاعل مع جمهورها على طريقتها الخاصة من حين لآخر، وتواصل تفاعلها عبر نشر بوستات وفيديوهات وصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

فيفي عبده

يا أنا يا أنتى

وكانت آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "يا أنا يا أنتى" بطولة فيفى عبده، سمية الخشاب، سهر الصايغ، محمود الجندى، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، سامح الصريطى، وفاء سالم، رانيا محمود ياسين، أحلام الجريتلى، عزة مجاهد، نيرة عارف، ليلى عز العرب، ندا عادل، امانى كمال، سامى مغاورى، صفاء جلال، كريم الحسينى، عفاف رشاد، ضياء الميرغنى وتأليف فتحى الجندى وإخراج ياسر زايد.

فيفي عبده

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، حول صراع بين الفتاة الأرستقراطية سهوكة المدللة باسم سوسو (سمية الخشاب)، والسيدة الشعبية البسيطة والذكية دواهي والمدللة باسم دودو فيفي عبده اللتان تدفعهما الظروف للنصب والاحتيال، واتخاذ هويتي سيدتين أرستقراطيتين باسمي قسمت هانم، وأرزاق هانم.

وكانت ظهرت فيفي عبده في الصور التي نشرتها على انستجرام وهي ترتدي فستانا أسود اللون بأكمام طويلة، وطوله يصل للأرض، وفوق رأسها مجسم كبير للشيشة، في إعادة تجسيد لأشهر رقصات فيفي عبده.

فيفي عبده

وخضت فيفي عبده لجلسة تصوير مع مجلة Plastic ظهرت أكثر من صورة لفيفي عبده بملابس جريئة.

فيفي عبده

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان مسلسل "شغل في العالي"، الذي عرض في موسم رمضان 2022، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف ومن بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.