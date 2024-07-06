سعد الصغير يودع أحمد رفعت بكلمات مؤثرة: ربنا يجعل شبابك في الجنة

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الفنان سعد الصغير، الراحل أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، الذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو إثر تدهور حالته الصحية.

أحمد رفعت

نشر سعد الصغير، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة اللاعب أحمد رفعت البقاء لله ربنا يرحمك يا رب ويجعل شبابك في الجنة ونعيمها يا ابني ربنا يرحمك، بجد حزين من كل قلبي عليك بس هتبقى في مكان أحسن وهتبقى عند اللي أحن وأطيب من أي حد في الجنة بإذن الله".

وفاة أحمد رفعت

توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، عن عمر يناهز 31 عامًا، مما خلف حزناً عميقاً في الوسط الرياضي.

جاءت وفاة رفعت بعد 117 يوماً من تعرضه لأزمة صحية خلال مباراة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي، حيث توقفت عضلة قلبه وتم إسعافه على الفور، لكنه فقد الوعي لعدة أيام قبل أن يستعيده.

أحمد رفعت

أحمد رفعت، الذي تألق منذ أن كان لاعبًا في منتخب مصر للشباب، لم يتمكن من تحقيق أحلامه الكبيرة، رغم اقترابه منها بشكل كبير.

كان رفعت جناحًا موهوبًا يتميز بمهاراته في تسديد الضربات الثابتة وإرسال العرضيات، واشتهر بشخصيته القوية وصراحته.

أحمد رفعت

وصف باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، زميله أحمد رفعت بأنه "صاحب شخصية" عند انضمامه للفريق الأبيض قادمًا من إنبي.

أما إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، فأطلق عليه لقب "العقرب" نظرًا لموهبته الفذة، حيث كان قد استقطبه من الأهلي في عام 2008.