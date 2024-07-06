لقاء سويدان تخضع لعملية دقيقة في الأمعاء.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن خضوعها لعملية دقيقة في الأمعاء استغرقت 4 ساعات متواصلة، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.

وقالت لقاء سويدان، خلال الفيديو، قائلة : "أنا بشكر الناس اللي سألت عليا، أنا عملت عملية دقيقة من يومين، الدكاترة شخصوا تعبي اللي قاله 7 شهور، والعملية قعدت 4 ساعات ونص في الأمعاء والبطن".

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آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمالها، مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يعرض حاليًا عبر أحد القنوات الفضائية.

تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

الوصفة السحرية، بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.