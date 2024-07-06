أحمد سعد وجيسون ديرولو يجتمعان في حفل غنائي بالساحل الشمالي

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع المطرب أحمد سعد، والنجم العالمي جيسون ديرولو، في حفل غنائي ضخم بالساحل الشمالي يوم 12 شهر يوليو الجاري، ومن يشهد الحفل عدد من المفاجأت وجماهيرى كبير .



ووعد النجم أحمد سعد، جمهوره بتقديم مفاجئات كبيرة في تلك الحفل، ويستعد لتقديم أشهرأغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية الذى يتميز بها في حفلاته، وتفاعل جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح .

آخر حفلات أحمد سعد



يذكر أن المطرب أحمد سعد، أحيا حفلاً غنائياً يوم السبت الماضى ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط، وسط حضور كبير من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات.

وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب.

وقدم مؤخراً أحمد سعد، عدة حفلات في أمريكا وكندا، وحققت نجاحا كبيرا ورفعت شعار كامل العدد، كما أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، مؤخراً الذي أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.