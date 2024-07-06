أحمد السقا ناعيا اللاعب أحمد رفعت: "ربنا يرحمك ويصبر أهلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى النجم أحمد السقا، اللاعب أحمد رفعت جناح فريق مودرن فيوتشر ونجم المنتخب الوطني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 31 عامًا بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها اللاعب وسقوطه المفاجئ بمباراة الاتحاد السكندري بالدوري.

ونشر السقا، صورة الراحل، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك ويصبر أهلك.. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لـ أحمد رافعت".

وكان اللاعب أحمد رفعت قد تعرض لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري قبل عدة شهور تسببت في توقف عضلة القلب ليتم إسعافه بالملعب، وبعدها فقد رفعت الوعي لعدة أيام، ثم استعاد وعية في يوم 11 مارس المنقضي.

وتم حجز أحمد رفعت في أحد المستشفيات بالإسكندرية، وظل متواجد بها إلى أن عاد للقاهرة بعد 14 يوما من استعادة الوعي، وتحديدًا في يوم 25 مارس الماضي.

ولعدة أسابيع، استمر أحمد رفعت في المستشفى تحت الملاحظة الطبية وغادرها يوم 11 أبريل الماضي مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي للجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

اقرأ أيضا:

بهذه الكلمات.. نبيل الحلفاوي ينعى اللاعب أحمد رفعت

بـ "الشماريخ ورقص خالد أنور".. 40 صورة من حفل خطوبة الفنانة مروة أنور