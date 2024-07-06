"جوازة سودة وأنا غلطانة".. ماذا قالت شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب بمداخلة قديمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا الأيام من شهر يوليو قبل عامين، كان جمهور المطربة شيرين عبدالوهاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لا حديث لديهم سوى ما قالته عن طليقها الفنان حسام حبيب، في مداخلة شهيرة وطويلة أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج كلمة أخيرة، المعروض على قناة ON، وكانت مليئة بكلمات الغضب والكره والاتهامات ضده، وأنه السبب في كل شيء سيء عاشته، وتسبب أن تسوء علاقتها بأسرتها وبكل من حولها على المستوى الشخصي والفني.

وبعد وجود أنباء عن خلاف جديد وقع بين الاثنين حسام وشيرين، انتهى بتحرير الأخيرة لمحضر ضده في قسم الشرطة، ثم تنازلها عنه والصلح، حسبما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ومحاولتنا للحصول على رد رسمي من محاميها بنفي أو تأكيد ما تم تداوله، دون إجابة منه، نعيد نشر أبرز ما قالته شيرين عن حسام في المداخلة الشهيرة:

نستعرض أبرز تصريحات للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال مداخلتها الهاتفية:

- "كنا قاعدين في الأوضة اللي شغالين فيها، طلع من الدرج علبة فيها الرصاص وأداني رصاصة قالي دي كادوا مني"، لتقاطعها الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "هو كان موجود في البيت ليه"، وردت "شيرين": " كنا بنخلص شغلنا لأنه مش بيخلص في 3 أو 4 ساعات"، لتقاطعها "لميس": "دي غلطتك إنك سمحتي له تاني يدخل البيت".

- "أنا مش عايزة أعرف حد اسمه حسام واعتزلت الاسم دا من حياتي وهاخد إجراءات قانونية ضد فكرة سرقة عربيتي".

- "أنا غلطانة وأسفة للناس اللي كذبت عليهم وآسفة حقكم عليا أكيد في حياتكم مشاكل أهم من جوازتي السودة دي وطلعت أقولكم حقكم عليا وهرجع تاني شيرين اللي ضيعتها عشان حب عمره ما كان حب دا كان ضحك".

- "خرجت من علاقتي بحسام حبيب بالوكسة والهم والحسرة والكسرة والألم وبكل حاجة وحشة".

- "بستغفر ربنا لأني كذبت في حاجات كتير أوي لإني بنت أصول".

- "كنت محبوسة في أوضة نومي 24 ساعة في اليوم.. وعايشة مع زوج مبيشتغلش".

- "أنا خدامة الراجل اللي أعيش معاه، وده مش عيب.. لكن لقيت نفسي من بعد الكورونا بتدمر".

- "حسام حبيب خسرني أمي وأصحابي والسواق بتاعي، وشايف كل الناس متآمرة عليه، فصدقته ولكن الحقيقة مش كده".

- "اتطلقنا طلاق بائن لما قصيت شعري، وبعد ما هديت حسيت إنه أنا مش قادرة استغنى عنه وبحبه وليه مديلوش فرصة تانية".

- "كنت بحب حسام حبيب، وعملت أستوديو لشغلي وشغله، واشتريت له كل الأغاني اللي عجبته".

- "حسام حبيب قالي إني تخنت وبقيت شبه أمي وهو عايز واحدة يتباهى بيها قدام الناس".

- "حسام حبيب ضربني وسحلني على الأرض وهو اللي حلقلي شعري".

- "حسام حبيب كرهني في بناتي، معندوش شغل وكان فاضيلي".

- "غنيت وأنا قرعة عشان بناتي ميتعقدوش، وحسستهم إن ده نيولوك".