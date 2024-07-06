عمر عبدالحليم ينتهي من كتابة فيلم "الغواصة" والتصوير في عدة دول أوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الكاتب عمر عبدالحليم عن انتهائه من كتابة فيلم جديد بعنوان "الغواصة - argon"، وذلك بعد نجاح فيلمه "السرب" الذي عُرض مؤخرًا، بطولة النجم أحمد السقا.

وقال عمر في بيان صحفي، إنه انتهى من كتابة الفيلم بالكامل، مشيرا إلى قيام فريق العمل ببعض المعاينات الخاصة بأماكن التصوير، داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن العمل جديد من نوعه على السينما المصرية والعربية.

وكشف عمر تفاصيل تخص الفيلم، مشيرا إلى أنه يحكي عن عالم آثار يبحث عن كنز مصري فرعوني ضائع، في غواصة نازية غارقة من الحرب العالمية الثانية وتأخذ رحلة البحث عن الكنز الأبطال إلى العديد من المفاجآت، مؤكداً أنه تم التعاقد علي العمل مؤخراً بعد أن تم إجازته من الرقابة والمصنفات الفنية وتم الاتفاق على التصوير في عدة دول أوروبية كما تم معاينة عدد من الغواصات الحقيقية للاستعانة بها في تصوير الفيلم.

واختتم عمر حديثه مؤكدا أنه تم الإتفاق مع فريق من المختصين الأجانب في مجال السينما للمشاركة في العمل، وخلال أيام قليلة سوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل العمل خاصة الأبطال المشاركين.

يذكر أن أخر أعمال المؤلف عمر عبدالحليم كان فيلم السرب بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.