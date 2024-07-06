بالصور- حفل زفاف المطرب ناصيف زيتون والفنانة ودانييلا رحمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل المغني السوري ناصيف زيتون بزواجه من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة وأقيم حفل الزفاف في مدينة جبيل بلبنان، وأعلن عن خبر الزواج بجلسة تصوير رومانسية نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر ناصيف زيتون صور من جلسة تصوير جمعته بزوجته دانييلا رحمة الذي أقيم مطلع شهر يوليو الجاري وعلق: "السيد والسيدة زيتون"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل متابعيه منهم الفنانة نادين نسيب نجيم وقالت: "مبروك"، الفنانة كارمن بصيص وعلقت: "ألف مبروك دانييلا"، الإعلامية ريا أبي راشد وقالت: "مبروك".

وحرص الزوجين الاحتفال بزفافهما بعيدًا عن الأضواء ونفيهم خبر الارتباط طوال الفترة الماضية عن الجماهير، وقاما بمنع التصوير وطلبت من جميع المدعوين عدم استخدام هواتفهم وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وكانت دائمًا ما تقوم دانييلا رحمة بنفي شائعات ارتباطها من الفنان ناصيف زيتون وقالت بأحد اللقاءات: "في حال خطبت لن أخبئ هذا الموضوع وأنتم ستكونون أول ناس بتعرفوا، وعندما ظهرت بأحد المرات وهي ترتدي خاتم الماس أكد أنها تقوم بدعاية لإحدى دار المجوهرات وليس أكثر.

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