حنان ماضي وريهام عبدالحكيم.. تعرف على نجوم مهرجان الأوبرا الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لإطلاق فعاليات المهرجان الصيفي خلال شهري يوليو وأغسطس في الفترة من الخميس ١٨ يوليو حتى السبت ١٠ أغسطس المقبل بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وصرحت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا، في بيان صحفي أن الفعاليات تتضمن ١٨ حفلا، تقام على ثلاث مسارح هي المكشوف، وسيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة بالإضافة إلى حفلات للمواهب الفنية الواعدة التي تقدم مختلف ألوان الإبداع.

ويستضيف المسرح المكشوف أمسيات لكل من مركز تنمية المواهب، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بالإشتراك مع الموسيقار هاني شنودة، ليلتين للموسيقى العربية، فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفىي، حفل بعنوان الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي وفرقته.

وتابعت لمياء أن مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية يستضيف ٤ حفلات لكل من الفنانة ريهام عبدالحكيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بجانب حفل لمركز تنمية المواهب .

وأشارت أن مسرح أوبرا دمنهور يحتضن حفلا للفنانة حنان ماضي وفرقتها، المنشد وائل الفشني وفرقته، والشيخ محمود التهامي وفرقته، والفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، بالإضافة إلى حفل مركز تنمية المواهب وليلة للموسيقى العربية .

جدير بالذكر أن الفترة المُقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ثم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتنظمهما دار الأوبرا المصرية