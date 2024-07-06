شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى وريهام عبد الحكيم وأميرة سليم يحيون ذكرى لأم كلثوم بباريس 9 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام احتفالية بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الفرنسية والعيد القومي المصري يوم 9 يوليو في باريس، تحت رعاية السفارة المصرية في فرنسا.

وستضم الاحتفالية العديد من الفعاليات بحضور مسئولين حكوميين، ونواب من البرلمان الفرنسي، وممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام، والشخصيات العامة الفرنسية، فضلا عن السفراء الأجانب المعتمدين لدى فرنسا أو لدى المنظمات الدولية في باريس، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

وستشارك في هذه الاحتفالية النجمات مروة ناجي وريهام عبد الحكيم عن طريق إحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح "غافو"، وظهور خاص للسوبرانو العالمية أميرة سليم، خاصة أنه يتم هذا العام الاحتفال بمرور 100 عام على بداية أم كلثوم الفنية، والحفل تنظمه مؤسسة مرآة للثقافة والفنون.



