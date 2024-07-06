شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وجيسون ديرولو يجتمعان في حفل غنائي بالساحل الشمالي.. 12 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع النجم المصري أحمد سعد والنجم العالمى جيسون ديرولو في حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالى يوم 12 شهر يوليو الجاري، ويشهد الحفل عددًا من المفاجآت، كما يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ووعد النجم أحمد سعد جمهوره بتقديم مفاجآت كبيرة في تلك الحفل، ويستعد لتقديم أشهر أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية الذى يتميز بها في حفلاته، وتفاعل جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح.

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب .

وقدم مؤخرًا أحمد سعد عدة حفلات في أمريكا وكندا، وحققت نجاحًا كبيرًا ورفعت شعار كامل العدد، كما أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، مؤخراً الذي أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

