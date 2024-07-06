مي كساب تساند شيرين في أزمتها وتوجه لها رسالة تحفيزية: ما حدش هينقذك "فوقي"

ياسر رشاد - القاهرة - دعمت الفنانة مي كساب صديقتها المطربة شيرين عبد الوهاب وساندتها بكلمات مؤثرة بسبب الأزمات الصحية والنفسية التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

مي كساب

حرصت مي كساب على توجيه رسالة لشيرين عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قائلة : "‏إلى أختي وصديقة العمر شيرين عبد الوهاب رجعيلنا شيرين.. ما حدش هينقذك ولا هيرجع حقك غير نفسك فوقي إنتي شيرين عرفتك قوية وجدعة وكريمة وصادقة ومعافرة قومي خدي نفسك وعافري واقفي تاني على رجلك اردمي الماضي ده وابدأي صفحة جديدة عشان خاطرنا كلنا اللي بنحب شيرين انقذي إنتي شيرين".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

على صعيد آخر، انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تزعم اعتداء الفنان حسام حبيب بالضرب على طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب، داخل ستوديو شهير بمنطقة التجمع الخامس، مما نتج عنه إصابتها وتقدمها ببلاغ ضده.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حقيقة ضرب حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب

سرعان ما نفى مصدر مقرب من الطرفين حدوث أي مشاجرة بينهما، ليؤكد أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة حيث إن الأمور بينهما مستقرة ولا توجد أي خلافات تشوب علاقتهما.

شيرين عبد الوهاب

كما أكد أن الواقعة في الأساس تعود إلى شجار حاد بين شيرين عبد الوهاب وابنتها بسبب خلافات شخصية كما يحدث بين أي أم وابنتها، بسبب عدم استجابتها لأوامرها، الأمر الذي أزعج شيرين وتسبب في خروجها عن صمتها وانفعالها على ابنتها.

وكشف المصدر عن سبب تدخل حسام حبيب في الأزمة مشيرًا إلى أنه نظرًا لعلاقته القوية بشيرين وبناتها، حرص على احتواء الموقف وحل تلك الخلافات، واضطر إلى إجراء مكالمة مع والد ابنة شيرين، حتى يأتي لاصطحاب ابنته بعيدًا عنها لإنهاء النزاع القائم بينهما.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تسبب تصرف حسام حبيب في غضب شيرين عبد الوهاب، حيث أعربت عن رفضها التام لحديثه مع طليقها ومطالبته بأخذ ابنته بعيدًا عنها، مما دفعها للاستعانة بأحد معجبيها، لتحرر محضر ضده بسبب تصرفه.