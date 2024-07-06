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لبلبة تكشف كواليس مشهد شربها للسجائر في "عصابة الماكس"| وتوجه رسالة للمدخنين

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة لبلبة تفاصيل مشهد شربها للسجائر الذي جسدته من خلال دورها في فيلم "عصابة الماكس" الذى يعرض حاليا بالسينما وهى المرة الأولى التى تتناول فيها السجائر، كما أنها حرصت على توجيه نصيحة للمدخنين.

لبلبة

وقالت لبلبة فى تصريحات صحفية لها، : “أنا لست مدخنة، لكن الدور كان يتطلب تناولى السجائر، وكانت هذه المشاهد صعبة بالنسبة لى، لاننى لم اعتد تناول السجائر أو الحديث بها، وهذا كان يحتاج نوعا من التدريب قبل المشهد”.

وأضافت لبلبة أن الأمر كان مرهقا لها جسديا، خصوصا أنها لا تحب السجائر وتكرهها، وقد تسبب هذا المشهد في تعرضها الى حالة تعب بسيطة، كما تسبب ذلك فى إعادة بعض المشاهد، ونصيحتى لكل المدخنين أن يبطلوا التدخين.

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لبلبة

من ناحية أخري، تحدث أوس أوس مؤخراً عن كواليس الفيلم، قائلاً: "المشاهد كانت صعبة جدا وتصوير الفيلم كان صعب وكل شوية إحنا في محافظة وقاعدين في الشارع بنصور مع بعض، كان اللي بيكسر حالة التعب أن الواحد يقعد يهزر".

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لبلبة

كشف النجم أحمد فهمي مؤخراً، خلال تصريحات صحفيه عن فكرة فيلم "عصابة الماكس" قائلا: "عصابة الماكس بيتكلم عن فكرة العيلة ببساطة جدا، عن عيلة من غير ما نبقى أوفر أو نزودها، بنتكلم عن ناس اتجمعت عشان يعملوا عيلة لتنفيذ مهمة معينة، الفيلم من أكتر الأفلام اللي حمستني".

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فيلم عصابة الماكس

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى، وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

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فيلم عصابة الماكس

قصة فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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