فن ومشاهير

ياسر قنطوس: شيرين عبد الوهاب لم تتنازل عن محضرها ضد حسام حبيب

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد المستشار القانوني  ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها أنه لا يوجد تنازل عن المحضر التي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب ، مشيراً إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث .

وفي سياق متصل تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب ، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس ، لطليقها  بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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