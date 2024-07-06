موعد حفل وائل جسار في بيروت بمشاركة اللبناني نادر الأتات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم وائل جسار عن أحدث حفلاته فى بيروت يوم ٢٥ يوليو الشهر الجاري، بالتعاون مع الفنان اللبناني نادر الأتات، وذلك ضمن حفلات موسم صيف ٢٠٢٤.

روج وائل جسار من خلال البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقا: "ناطركم بحفل ليلة ٢٥ يوليو بلبنان".

وائل جسار

ويستعد الفنان وائل جسار أيضا لإحياء حفل جديد يوم ١٩ يوليو الشهر القادم فى بيروت.

وكان أحيي الفنان وائل جسار أحدث حفلاته الغنائية خلال الأيام الماضية فى شرم الشيخ ضمن احتفالات احتفالات عيد الأضحى.

وائل جسار

آخر أعمال وائل جسار

على صعيد آخر، أطلق وائل جسار اليوم أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فاير ويف وذلك بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميزة.

الكليب إنتاج: Viral Wave ومن كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد وتسجيل غناء: George Yacoub وجيتار أحمد حسين وصولو كيبورد شاهي ومنتج منفذ رامز سليمان.

وائل جسار وزوجته

قال الفنان وائل جسار إنه لا يحب أن يظهر الحب والمشاعر التى بينه وبين زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف وائل جسار فى تصريحات تليفزيونية، أن عدم إظهار الحب بينه وبين زوجته لا يخص أحدا، وأن هذا أمر شخصي بينهما.

وعلق وائل جسار، مازحا: مش بنحب نفرج الناس لاغرام ولا انتقام.

وأطلق وائل جسار اليوم أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فاير ويف، بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميز