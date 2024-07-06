مدحت صالح ضيف منى الشاذلي بمهرجان العلمين.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم مدحت صالح، في حلقة خاصة ببرنامجها "معكم"، ومن المقرر أن تعُرض بحضور الجمهور فى مدينة العلمين الجديدة الخميس 11 يوليو الجارى، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين.

أسعار تذاكر حلقة مدحت صالح مع منى الشاذلي

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساء الخميس 11 يوليو المقبل، ويستمر على مدار ساعتين حتى 12 بعد منتصف الليل، وتأتي تذاكر الحفل في فئتي الـVIP بـ 1500 جنيه، أما الفئة الثانية بـ600 جنيه،

ومن المقرر أن تتضمن الحلقة باقة مميزة من أشهر أغانى النجم مدحت صالح، القديمة والحديثه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره، إضافة لغنائه مجموعة من الأغاني لنجوم الزمن الجميل.

كما ستشهد الحلقة، العديد من أسرار التي يكشفها النجم مدحت صالح، ويتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر.

تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان العلمين

وكان قرر مهرجان العلمين، أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية من المهرجان لدعم أهلنا في فلسطين، وهذا يعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم فلسطين.

ويشهد مهرجان العلمين فى دروته الثانية، عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية وغيرها، حيث يضم المهرجان تخت مظلته مهرجان للموسيقى والغناء ومهرجان للطعام ومهرجان للرياضة اضافة إلى مهرجان نبته للطفل.