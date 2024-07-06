مي كساب توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب: "فوقي واردمي على الماضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة مي كساب رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها للعديد من الأزمات خلال الفترة الماضية وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X".

وحرصت مي كساب على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب في محنتها، وأكدت أنها الوحيدة القادرة على إنقاذ نفسها مما هي فيه، وطالبت برجوع شيرين عبد الوهاب التي يعرفها الجمهور.

وعلقت مي كساب: "إلى أختي وصديقة العمر شيرين عبد الوهاب، رجعي لنا شيرين محدش هينقذك ولا هيرجع حقك غير نفسك، فوقي إنتي شيرين عرفتك قوية وجدعة وكريمة وصادقة ومعافرة، قومي خدي نفسك وعافري وأقفي تاني على رجلك أردمي الماضي ده وابدأي صفحة جديدة عشان خاطرنا كلنا اللي بنحب شيرين إنقذي إنتي شيرين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن تحرير شيرين عبد الوهاب محضر ضد طليقها الفنان حسام حبيب بتهمة التعدي بالضرب داخل فيلا بالتجمع الخامس.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة مي كساب كانت بمسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا، إلى جانب ظهورها كضيف شرف بمسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد وتم عرضهما بموسم دراما رمضان 2024.

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