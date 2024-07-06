ياسر قنطوش يكشف مفاجأة بخصوص محضر شيرين عبدالوهاب ضد حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب والمتحدث الرسمي لها، وقوع خلاف بين موكلته والفنان حسام حبيب، قامت على إثره بتحرير محضر ضد الأخير.

وكشف قنطوش في بيان صحفي عن مفاجأة تخص البلاغ، وأكد أنه لا يوجد تنازل عن المحضر التي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب ، مشيراً إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث، على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالقاهرة تباشر التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس ضد طليقها تتهمه بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

جدير بالذكر أن بيان قنطوش هو الرد الرسمي الأول من طرف شيرين عبدالوهاب، بشأن تأكيد ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، بقيام حسام بضربها واحتجازها قبل أن تقوم بتحرير محضر ضده.