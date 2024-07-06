"ضرب وفتح رأس ومحضر".. القصة الكاملة لـ "خناقة" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب صباح اليوم السبت بتحريرها محضر بقسم شرطة التجمع الخامس ضد طليقها الفنان حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات وكدمات.

وتتضمن السطور التالية القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب:

شيرين تحرر محضرا ضد حسام حبيب تتهمه بالتعدي والسرقة

حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب بقسم شرطة التجمع الخامس اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب داخل فيلتها، وحدثت الواقعة في الساعة الخامسة فجرًا عندما وصلت شيرين لقسم الشرطة والدماء يسيل منها وكشفت عن تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب وأصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز، وتبين من التحريات أن الاعتداء كان بسبب خلافات نشبت بينهما.

خلاف شيرين وحسام حبيب

فوجئت الفنانة شيرين عبد الوهاب بوجود طليقها حسام حبيب بفيلتها بالتجمع الخامس، حيث نشب بينهما شجار، كشف حسام تفاصيله موضحا أنه اعتدى عليها بالضرب لينقذ ابنتها منها بعد شجارها معها، كما تواصل مع والد ابنتها لاحتواء الأزمة بين شيرين والفتاة مما أشعل غضبها.

والد حسام حبيب يرد على محضر شيرين

رد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب على تحرير الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرًا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالضرب داخل فيلتها بمنطقة التجمع الخامس، وقال والد حسام حبيب في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "معنديش فكرة عن حاجة، وأنا مبكلمش حسام ولا شيرين".

تصالح شيرين وحسام حبيب

ترددت أنباء عن تصالح شيرين مع حسام وتنازلها عن المحضر، مما جعل المحامي الخاص بها ياسر قنطوش يبادر بالنفي ويؤكد رفض موكلته التنازل.

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