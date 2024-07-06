شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز يعلن وفاة مدير التصوير عصام فريد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المخرج عمر عبد العزيز، وفاة مدير التصوير عصام فريد، وأعلن على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: عصام فريد مدير التصوير الكبير في ذمة الله.



عمر

عمل مدير التصوير عصام فريد في أكثر من فيلم منها أيام الحب - إخراج حلمي حليم عام 1968، أبى فوق الشجرة - إخراج حسين كمال عام 1969، نص ساعة جواز - إخراج فطين عبد الوهاب عام 1969، بئر الحرمان - إخراج كمال الشيخ عام 1969، نار الشوق - إخراج محمد سالم عام 1970، الخيط الرفيع - إخراج هنرى بركات عام 1971، زمان يا حب - إخراج عاطف سالم عام 1973، دمى ودمعي وابتسامي - إخراج حسين كمال عام 1973، حكايتي مع الزمان - إخراج حسن الإمام عام 1973.