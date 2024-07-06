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شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز يعلن وفاة مدير التصوير عصام فريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب : مصطفى القصبيالسبت، 06 يوليو 2024 07:56 م
أعلن المخرج عمر عبد العزيز، وفاة مدير التصوير عصام فريد، وأعلن على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: عصام فريد مدير التصوير الكبير في ذمة الله.
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عمل مدير التصوير عصام فريد في أكثر من فيلم منها أيام الحب - إخراج حلمي حليم عام 1968، أبى فوق الشجرة - إخراج حسين كمال عام 1969، نص ساعة جواز - إخراج فطين عبد الوهاب عام 1969، بئر الحرمان - إخراج كمال الشيخ عام 1969، نار الشوق - إخراج محمد سالم عام 1970، الخيط الرفيع - إخراج هنرى بركات عام 1971، زمان يا حب - إخراج عاطف سالم عام 1973، دمى ودمعي وابتسامي - إخراج حسين كمال عام 1973، حكايتي مع الزمان - إخراج حسن الإمام عام 1973.
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