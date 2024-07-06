شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تحكى لـ فاطمة مصطفى قصة حبها المنتهية بالزواج للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكت الفنانة صابرين عن قصة حبها مع زوجها الحالي للمرة الأولى أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، والذى يذاع عبر إذاعة الراديو 90.90 بقولها: "قصة حب بدأت قبل 32 عاما بالتحديد، ووقتها كنت أقدم فوازير والتقيت بزوجى للمرة الأولى ووقتها تولد الإعجاب بيننا".

وأضافت الفنانة صابرين: وبعد مرور تلك السنوات ووجود إعجاب بيننا وقصة حب في فصل من حياتنا بدأ بعدها كل مننا في مسار حياته فهو تزوج وأنا أيضًا، ثم انفصلنا لأتلقى مكالمة منه يخبرني بوجوب زواجنا بعد تلك السنوات".

هذا وكانت الفنانة صابرين تم تكريمها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك عن دورها فى مسلسل مسار إجبارى التي شاركت ببطولته خلال دراما رمضان الماضي، وذلك حينما لعبت دور والدة الفنان عصام عمر.

وقد حاز الدور على إشادات عديدة خاصة أن العمل حقق نجاحاً كبيراً أثناء فترة عرضه سواء بإشادة الجمهور أو النقاد بالتجربة المختلفة والمميزة للمسلسل.

كما حصد مسلسل " مسار إجباري " جائزتين في مسابقة راديو إنرجي للدراما، فقد نال جائزة أفضل مسلسل في النصف الاول من شهر رمضان الكريم، كما حصد جائزة أفضل تتر لعمل درامي للفنان طارق الشيخ في نفس المسابقة بتصويت الجمهور.

عرض مسلسل " مسار إجباري " على قناة ON خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، كما عرض على منصة Watch it، والمسلسل مكون من 15 حلقة وقام بطولته أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.