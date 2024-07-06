شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تشارك جمهورها بلقطات من شهر العسل في فرنسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها وجمهورها بلقطات من شهر العسل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، وظهرت بإطلالات صيفية في مدينة سانت تروبيز الفرنسية، وسرعان ما حصدت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها وجمهورها.

وسبق وحرصت الفنانة جميلة عوض، على توجيه رسالة شكر وحب لكل من حضر حفل زفافها على المونتير أحمد حافظ ولكل القائمين على تفاصيل اليوم.

ونشرت صور من حفل الزفاف، وكتبت قائلة: "لا توجد كلمات تعبر عن الفرحة والحب اللى شعرت به يوم حفل الزفاف تحقق حلمى بأن أكون محاطة بعيلتى وأحبائى وأصدقائي، كما لو كانت قصة خيالية بحلم بها من طفولتى شكرًا لكل من جعل هذا اليوم مميز ولكل من شرفنا في هذا الزفاف الخيالي، بالنسبة ليا ولأحمد مجرد بداية رحلتنا معا"

وأحيا النجوم عمرو دياب و مصطفى قمر و أحمد سعد حفل زفافهما وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وقدموا باقة من ألمع أغانية التي أشعلت حماس الحضور، ونشرت أجواء من السعادة.



جميلة عوض في شهر العسل



جميلة عوض في شهر العسل



جميلة عوض

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، ، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.

أما المونتير أحمد حافظ استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخراً فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، فيلم فوي فوي فوي، مسلسل هجمة مرتدة، فيلم الفيل الازرق 2، ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديراً لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين فى الوسط الفني.