شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمجمع السينمات بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم التشغيل التجريبي لمجمع السينمات بالمدينة التراثية في قلب مدينة العلمين الجديدة، حيث يتم تشغيل قاعة واحدة بشكل تجريبي في موسم الصيف هذا العام، وتشغيل المجمع بكامل طاقته بداية من موسم صيف 2026 المقبل.

ومن المقرر افتتاح قاعة واحدة هذا العام وعام 2025 المقبل 7 قاعات وفي عام 2026 يتم افتتاح 11 قاعة، ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق 3 وفيلم جوازة توكسيك في التشغيل التجريبي.

أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.



أحداث فيلم ولاد رزق

تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، نوران ماجد، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى، وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



مجمع السينمات بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة



مجمع السينمات



مجمع السينمات بالمدينة التراثية



التشغيل التجريبي لمجمع السينمات بالمدينة التراثية