شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تفتح باب حجز حفل محمد منير فى افتتاح مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز حفلة الكينج محمد منير والمقرر لها في افتتاح مهرجان العلمين 2024 يوم 12 يوليو الجاري على مسرح مدينة العلمين الجديدة، ونشرت لينك حجز التذاكر عبر حساباتها الرسمية بمختلف منصات السوشيال ميديا.

وكتبت الشركة في البوست الخاص بها "أولى مفاجآت مهرجان العلمين الجديدة 2024، حفل الافتتاح بحضور النجم الكبير محمد منير على مسرح مدينة العلمين الجديدة يوم 12 يوليو، مستنيينكم نعيش ليلة مميزة، وحفلة استثنائية في أول حفلات المهرجان مع كينج الموسيقى العربية، تقدروا تحجزوا تذاكركم دلوقتي من على موقع تذكرتي".



حفل منير في مهرجان العلمين

وفى سياق متصل، أكدت الإعلامية منى عبد الوهاب المتحدث باسم مهرجان العلمين، أن المهرجان هذا العام يضم فعاليات كثيرة وحفلات كبيرة لأهم المطربين المحبوبين ولهم جماهيرية عالية مثل مسار إجباري وكاريوكي ومحمد منير وعمرو دياب وكاظم الساهر وحمزة نمرة.

وأشارت منى عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي إم سي، إلى أن لديهم عروض مسرحية في تزايد وبدأوا بخمس مسرحيات والآن وصلت لـ10 مسرحيات وفكرة إعادة إحياء المسرح في مصر مهمة للغاية وخطوة مهمة قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابعت: "عندنا مهرجان "نبتة" مخصص للطفل وكل فعالياته تهتم بالطفل منذ سن صغير وحتى المراهقة المبكرة ودي من الفعاليات الجديدة"، موضحة أن الترفيه هذا العام في مهرجان العلمين ليس في المطلق ولكن له هدف سامي، ويستهدفون 2 مليون زائر هذا العام، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد مشاركة مليون زائر.



