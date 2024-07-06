بعد الأخذ والردّ… أحلام تطالب أصالة بدفع مبلغ من المال لهذا السبب

شهدت صفحات التواصل الإجتماعيّ في الساعات القليلة الماضية، حالة من الأخذ والردّ بين جمهور الفنانتين الإماراتيّة أحلام والسوريّة أصالة نصري، ممّا دفع روّاد تلك المواقع الى التّلميح بوجود خلاف بين الفنانتين على خلفيّة تشابه لحن أغنية اصالة الخليجيّة”بتسألني” التي أصدرتها ضمن البومها الجديد “ثمّ أنا”، مع لحن أغنية أحلام الخليجيّة السابقة “صوت الأنا”.

وفي التّفاصيل، بدأ الجدل عندما ردّت أحلام على تغريدة إحدى المتابعات عبر “إكس”، جاء فيها أن :”أغنية “بتسألني” تُضاف لأعظم ٦ أغاني خليجيّة وُجدت”، لتردّ عليها “أحلام” بجملة من أغنيتها “صوت الأنا” كاتبة: “الصّمت بضجيج الكون أنا الصبر وأنا المفتاح”، ممّا دفع البعض الإشارة إلى أنّ أحلام تغمز من قناة أصالة وتشير أنّها سبق أن غنّت اللّحن نفسه للموسيقار السعودي ناصر الصالح الذي لحّن الأغنيتين.

على أثر ذلك، بدأ الجمهور بتداول عدة تغريدات وردود أفعال للنجمتين، من بينها تعليق أصالة التي قالت في لقاء، انّها تريد تغيير عنوان اغنيتها الكرسي الى “صوفا”، بعد تعليق أحلام عليها، لأنّ هناك كرسي واحد موجود لدى أحلام.

ردّ أصالة جاء بعد أن شاركت “أحلام” عبر “إكس”، مقطعاً من أغنيتها “موعدنا الأخير” كتبت فيه: “وكرسي بآخر المفرق.. كنا حب به نغرق تعب ناداك صرخ هز القناديل وطفت من له يرجعنا لموعدنا الأخير”.

على صعيد آخر، طلبت “أحلام” من “أصالة” في تغريدة عبر “إكس”، التركيز على فقرتها الغنائيّة في حفلة “ليلة وردة” التي أقيمت مساء الخميس، وطالبتها مُمازحة بدفع مبلغٍ ماليٍّ مقابل الدّعاية التي قدّمتها لها لألبومها الجديد، بعد أن أثارت تعليقاتها الجدل عبر مواقع التواصل، إذ كتبت:”أصّول عمري انت مش عندك حفلة؟ ركزّي فقط في الحفلة واتركي الباقي عليّ، كثرة الشوشرة تؤثّر على الصوت حياتي.. واسأليه لفايق الغالي أكبر إعلان لألبومك “وراسك انت” مني أنا وبدكم تدفعون لي كمان”.

كذلك ردّت احلام على متابع وجّه لها سؤال عن سبب مهاجمتها لأصالة مع كل ألبوم تصدره، لتردّ عليه بالقول أنّها اكبر الداعمات لأصالة وهي تبارك لها مع كلّ عمل تقدّمه، لافتةً أنّ ما يحدث هو مجرّد تشابه في لحن الأغنيتين، مضيفةً:”لكن شبّابين النار أمثالك كثر ياقلبي”.

من جهة أخرى، حسمت أحلام جدل الخلاف بينها وبين أصالة، من خلال تغريدة ردّت فيها على أحد المتابعين عبر “إكس” حيث كتبت:” تريد محتوى إكتب فقط إسمي أحلام أكبر محتوى ليه أصالة ملحّنة؟ أقول لكم ارتفعت نسبة الغباء لا أحد يصدقني”.

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وتابعت:” أنا وأصالة وأنغام نموت في بعض أخوات طول العمر وانتو ني ني، حرّة ما في مشاكل انقهروا إنقهروا، وكل شخص يكتب عن لسان حاله، واصلاً حتى صوت الأنا بخليها تغنيها وانتوا حلكم بحسرتكم مقهورين منّي ومن وأصالة وأنغام”.

نذكر أنّ أصالة نصري، كانت قد أطلقت قبل أيّام ألبومها الخليجيّ بعنوان “ثم أنا” كاملًا عبر قناتها الرسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الغنائيّة الرقميّة. ويضمّ عشر أغنيات متنوّعة وهي “إنسان”، “جرح العرب”، “يمرّ وما يسلّم”، “الساعة”، “ما تهون”، “الكرسي”، “كلّك لهم”، “تسألني”، “ثم أنا” و”لا تختبر”.