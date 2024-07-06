أسماء جلال معجبة مهووسة بوائل جسّار…. والأخير يوضح ويردّ

كشفت الممثّلة المصريّة أسماء جلال، أنّها كانت معجبة مهووسة بالفنّان اللبنانيّ وائل جسّار في طفولتها.

في هذا الإطار، قالت “أسماء”، أنّها كانت تُحبّ “جسّار” بشكل كبير، واصفةً نفسها بالشّخصيّة “الملزّقة” حيث كانت تحتفظ بصوره في كلّ مكان، إلى أن أصبحت غريبة الأطوار وبدأت تحرص على حضور جميع حفلاته.

وأضافت “جلال” خلال حلولها ضيفةً على برنامج “معكم منى الشّاذلي”،

أنّها كانت تُتابع مواعيد حفلات جسّار ومكانها، ثمّ تحجز طاولة كاملة لنفسها كي تركّز معه.

وتابعت:” كنت أرتدي فستانًا حتّى لو النّاس من حولي يرتدون ملابس عاديّة كي يراني، مع إنّه متزوّج .. ولا أفهم لماذا كنت أفعل ذلك”.

وأضافت: “بالتّأكيد هو لم يكن ينتبه لي ابدًا، إلى أن توجّهت إليه في أحدى المرّات لالتقاط صورة معه وأعتقد أنّه خاف منّي في وقتها، لأنّني قلت له هل تعلم أنّنا سنتزوّج؟ فأجابني “والله!”.

وأوضحت “جلال” أنّها كانت صغيرة في السنّ في ذلك الوقت ولم تكن تعلم ماذا تفعل وحاليًّا ما زالت تحب “وائل” لكن بطريقة مختلفة، داعيةً الله أن يُبارك له في زوجته وولدَيه.

من جهته، ردّ وائل جسّار، على تصريحات أسماء “جلال”، فشكرها على محبّتها في تصريح لـ “المصريّ اليوم” قائلا:” ألف شكر لها على محبّتها الكبيرة لي وأدعو الله أن يوفقها في حياتها الشّخصيّة والفنّيّة، تصريحاتها كانت تلقائيّة جدًا وطبيعيّة وعبّرت عن حبّها لي بشكل لذيذ جدًّا، أشكرها من كلّ قلبي”.

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وردًّا على سؤال، عن كيفيّة تعامله مع المعجبات، قال “وائل”: “كلّ فنّان له معجبين سواء حبًّا في أعماله أو حبًّا شخصيًّا له، لكن في النّهاية كلّ إنسان له حياته الشّخصيّة، أنا رجل متزوّج ولي حياتي وولدَي، لكن حبّ الجمهور ليس له حدود عندي”.

نذكر أنّ أسماء جلال، شاركت في الجزء الثّالت من فيلم “ولاد رزق” من إخراج طارق العريان، كما شاركت في فيلم “اللعب مع العيال” بطولة محمّد إمام، باسم سمرة وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.