نوال الزغبي في إجازة وفهد الزاهد: “انت النجمة في سماء كان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إجازة أمضتها النجمة نوال الزغبي لعدّة أيام في مدينة كان، وقبل يوم من مغادرتها فرنسا، كشف رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، رجل الأعمال فهد الزاهد عن مدى تعلّق نوال بالمدينة من خلال تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع “إكس”.

وقال فهد الزاهد: “حينما تقول نجمتنا الذهبية نوال الزغبي بأنها تحب مدينة كان الفرنسية قبل مغادرتها بيوم فهل مدينة تنحب بدون تفكير أو تردد”، فردّت عليه نوال قائلة: “وكيف إذا بوجودك”، ليعود ويردّ عليها قائلاً: “الله يحفظك انتي النجمة في سماء كان”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” حققا معاً نجاحات فنية عدّة خلال السنوات الماضية، وآخرها كانت أغنية “فخامة معاليك” التي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” على موقع “يوتيوب”.