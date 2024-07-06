“الليلة”.. شذى حسون طرحت ثالث أغنيات ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُواصل النجمة العراقية شذى حسون طرح أغنيات ميني ألبومها الجديد الذي تُقدم خلاله اللهجة المصرية، وصدرت أحدث أغاني الألبوم بعنوان “الليلة” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي و ساوند كلاود.

جاءت أغنية “الليلة” بقالب غنائي ايقاعي سريع وبأجواء من الفرح والسعادة، اذ تُعتبر من الأعمال الغنائية التي تتحدث عن فرحة العروس والعريس وتتويج الحب بأجمل ليلة.

صُورت أغنية “الليلة” على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة المصرية بتول عرفة، وعكس الكليب أجواء الأغنية وطاقتها الإيجابية.

وحملت أغنية “الليلة” كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وطرحت شذى حسون من الميني ألبوم الجديد أغنيتي “بنادي عليك” و “بيك تحلى”، وحققتا حوالي ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب. ومن المُقرر طرح رابع أغنيات الميني ألبوم بعنوان “قلبي اختار” خلال المرحلة القادمة.