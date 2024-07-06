بصور رومانسية.. دانييلا رحمة وناصيف زيتون يعلنان زواجهما رسمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من حفل زفافهما السري في بيروت، كشف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة عن الصور الاولى من حفل زفافهمت البسيط الذي اقتصر على الأهل والمقربين.

وشارك الثناىي متابعيهما على تطبيق انستغرام بصور عفوية ورومانسية من حفل الزفاف، واستعرضا من خلالها فستان العروس الانيق مع الطرحة الطويلة، واختيار ناصيف بدلة رسمية كلاسيكية سوداء.

وأعلن الثنائي زواجهما رسمياً من خلال تعليق على الصور كتب فيه: “سيد وسيدة زيتون، مع تاريخ زواجهما في 1/7/2024”.

تفاعل النجوم والجمهور بشكل كبير مع منشور النجمين وانهالت التعليقات التي تمنت لهما دوام الحب والسعادة.